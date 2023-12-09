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Spor

Sebastian Szymanski: Nasıl kaçırdığımı bilmiyorum

Fenerbahçe'li futbolcu Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, değerlendiremediği ataklar için sitem etti.

9 Aralık 2023 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Nasıl kaçırdığımı bilmiyorum
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Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, "Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık." dedi.

Bu sezon 11 gol ve 9 asiste ulaşmasıyla ilgili olarak Szymanski, "Böyle istatistiklere sahip olmak iyi hissettirir. Bugün önemli olan takım olarak aldığımız 3 puandı. Ben kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım. Gelişim kaydediyorum, gollerle asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok ama çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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