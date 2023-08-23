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Spor

Sebastian Szymanski: Twente'nin neler yapabileceğini iyi biliyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, yarın Twente ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Twente'nin neler yapabileceğini iyi biliyorum
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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Twente maçı öncesi açıklamalar yaptı. Szymanski verdiği demeçlerde, "Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. 6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini iyi biliyorum." dedi.

"KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Hem kendisi hem de Fenerbahçe'nin iyi bir başlangıç yaptığını belirten genç oyuncu, "Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli." ifadelerini kullandı.

"REKABET TAKIMA FAYDA SAĞLAR"

Sebastian Szymanski, "Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Rekabet, takıma fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır. En iyisini İsmail Kartal bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması, faydalı bir şey." şeklinde konuştu.

"TOP ÇALINCA MUTLU OLUYORUM"

Top çalmanın kendisini daha çok mutlu ettiğini söyleyen Szymanski şu ifadeleri kullandı: "Benim oyun tarzım bu! Koşu ve pres anlamında takıma yardımcı olurum. Bazen rakipten top çalmak, beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor."

Szymanski son olarak, "Taraftarın gösterdiği bu ilgiyi ve sevgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil, tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. Avrupa ile kıyaslarsam, buradaki tutku çok farklı. Ben de bunu çok seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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