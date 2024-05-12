Sebastian Szymanski'den 123 günlük sessizlik

Fenerbahçe'de 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında gol atan ve sonrasında sessizliğe bürünen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Kayserispor maçıyla birlikte gol özlemine de son vermek istiyor.

123 GÜN SONRA

Yıldız futbolcu bugün fileleri havalandırması durumunda 123 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşayacak.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Szymanski son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 18 asiste imza attı.