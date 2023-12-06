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Spor

Sebastian Szymanski'den büyük başarı! Fenerbahçe tarihine geçti

Bu sezon Fenerbahçe forması çıktığı 25 resmi maçta 10 gol, 6 asistte imza atan Sebastian Szymanski sarı lacivertli kulübün tarihine geçti. Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihindeki 10 numaralar arasında en yüksek gol yüzdesine sahip 4. oyuncu oldu. İşte detaylar...

Takvim6 Aralık 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'den büyük başarı! Fenerbahçe tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, pazartesi gecesi Sivasspor'a takımının ilk golünü atarken önemli bir istatistiğin de sahibi oldu. Sarı lacivertli forma ile 25. resmi maçına çıkan Szymanski, 10. golünü attı.

Yüzde 40 gol ortalaması tutturan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihindeki 10 numaralarda en yüksek gol yüzdesine sahip 4. oyuncu oldu.

İlk sırada yüzde 50 gol ortalaması tutturan Alex de Souza yer alırken, Haim Revivo yüzde 43 ile 2'nci, Jay Jay Okocha da yüzde 42 ile 3. sırada kendisine yer buldu.

AVRUPA RADARINA GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Szymanski performansını Fenerbahçe'de de geliştirerek sürdürüyor. Bu haliyle de Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altına girmiş durumda. Başta Liverpool olmak üzere İngiliz, Alman ve İspanyol kulüpleri Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. 25 resmi maçta 10 gol atan Sebastian Szymanski'nin çubuklu formayla 6 da asisti bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Sebastian Szymanski, 16 gole direkt katkıda bulundu. Polonyalı yıldızın performansı teknik ekip ve taraftarı fazlasıyla mutlu ediyor.

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