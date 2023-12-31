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Spor

Sebastian Szymanski'den F.Bahçe'ye piyango! Kasa adeta dolup taşacak

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'den gelen haberin sevinci yaşanıyor. Polonyalı futbolcu Arda Güler'in rekorunu geride bırakmaya çok yakın. İşte Sebastian Szymanski haberinin detayları…

31 Aralık 2023 Pazar 19:09 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'den F.Bahçe'ye piyango! Kasa adeta dolup taşacak
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.75 milyon euro bedelle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, değerine değer kattı. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla piyasa değerini yükseltmeyi ve dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN SEZON SONU BEKLENECEK

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda takımın kilit isimlerinden olan Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. Avrupa'da birçok büyük kulübün radarında olan Polonyalı yıldız için, Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi, "Önce şampiyonluk yaşayalım" görüşü mevcut. Sarı lacivertli ekipte ve Türkiye'de mutlu olan başarılı orta saha da sezon sonundan önce takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

TRANSFERİYLE REKOR KIRACAK

Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro değeri bulunan Sebastian Szymanski, olası transferiyle Türkiye rekorunu kırabilir. Arda Güler'i de 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus şeklinde Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu için 30 milyon euro bedelin altında gelecek teklifleri kabul etmeyecek. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinden istediği geliri elde edebilirse Cenk Tosun'a ait olan 22.5 milyon euroyu geride bırakarak Türk futbol tarihinin en büyük transfer satışını gerçekleştirmiş olacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 2011 dakika sahada kalan Sebastian Szymanski, takımına 11 gol ve 10 asist ile skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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