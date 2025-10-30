Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde özellikle ilk sezon takımın yıldızı olan Polonyalı Sebastian Szymanski, yaklaşık bir yıldır ıslıkların altında mücadele etmeye çalışıyor. Kendisine en çok destek olan Jose Mourinho'nun da gidişiyle arka planda kalan Szymanski'nin durumu ülkesi Polonya'da haberlere konu edildi. Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve son olarak Gençlerbirliği formaları giyen Polonyalı Michal Nalepa, ülkesinde verdiği röportajda vatandaşı Szymanski'nin kendisine "Fenerbahçe'de pek sevilmiyorum" dediğini açıkladı

MOURİNHO ONU ÇOK SEVİYORDU

Nalepa'nın sözleri şu şekilde: "Szymanski, eskisine göre daha az saygı duyulan bir isim oldu. İlk altı ay boyunca megastar gibiydi, herkes ona aşıktı. Dürüst olmak gerekirse taraftarlar için Fenerbahçe'deki ilk 3 oyuncudan biri konumundaydı. Mourinho ile arası iyi olduğu için sorunlarla karşılaştı. Genel olarak Türkiye liginde hala önde gelen çok iyi oyunculardan biri. Şu an biraz kulüp dağınık. Jose Mourinho'nun çok küçük bir destekçisi grubunun parçasıydı. Jose Mourinho da onu çok seviyordu.

TAKIMDA GRUPLAŞMALAR OLDU

Kulüpte pek çok Türk oyuncu ise Jose Mourinho'ya karşıydı. Kulüp tarafından sevilmediğini söylemek zor. Kesinlikle arkadaşlar grubu olduğunu düşünüyorum ama genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Çünkü kendisi bana 'Beni burada sevmiyorlar' dedi." Öte yandan Polonya basınında bir süre önce Dortmund tarafından takip edilen Szymanski'nin Alman takımları tarafından halen izlendiği belirtildi. Polonyalı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden, cazip bir ekipte forma giyebileceği aktarıldı.