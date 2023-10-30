Sebastian Szymanski'den inanılmaz performans

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Szymanski, çubuklu formayla ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştırmıştı.

Deneyimli oyuncu, attığı gollerle yıldızını parlatırken ilk 11'de başladığı Pendikspor karşılaşmasında da hız kesmedi.

Mücadelenin 42. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ve 65'te de Edin Dzeko'nun attığı gollerin asistini yapan Polonyalı orta saha oyuncusu, takımına efektif bir şekilde katkı yapmaya devam ederek alkışları topladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 18 maçta görev yapan Sebastian Szymanski, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla yaptığı 15 skor katkısıyla alkış topladı.