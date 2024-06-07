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Spor

Sebastian Szymanski'li Polonya evinde rahat kazandı

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya, evinde ağırladığı Ukrayna'yı 3-1 yendi.

7 Haziran 2024 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'li Polonya evinde rahat kazandı
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EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Polonya konuk ettiği Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.

Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sebastian Walukiewicz, 16. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Taras Romanczuk kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski 90 dakika sahada kaldı.

Ukrayna'nın tek golünü ise 42. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

Polonya, EURO24'te Hollanda, Avusturya ve Fransa ile D Grubu'nda yer alırken, Ukrayna ise Belçika, Slovakya ve Romanya ile aynı grupta yer alıyor.

  • Polonya Ukrayna maçı
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  • hazırlık maçı

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