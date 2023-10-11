Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınından Przeglad Sportowy'e açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇELİLER ONA DELİ OLUYOR"

"Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçekler de Sebastian Szymanski'nin yeni kulübünden henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelilerin Szymanski için deli olması. "

"HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

"Szymanski, Fenerbahçe'de başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyor. Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir. Kulüp için 1 numaralı hedef Türkiye şampiyonluğunu yeniden kazanmak. Bu nedenle Avrupa maçlarında Sebastian da dahil olmak üzere bazı oyuncular zaman zaman yedek kalabiliyor."

"30-40 MİLYON EURO AZ"

"Fenerbahçe'nin bugün Szymanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu."

"G.SARAYLILAR BİLE SEVİYOR"

"Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz, imkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor."

"EN ZOR TRANSFER OLDU"

"Sebastian Szymanski'nin transferi, şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. Üç kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi, diğerini tetikledi. İstanbul'dan iki büyük kulüp Szymanski için kıyasıya rekabet ediyordu; Galatasaray ve Fenerbahçe. Ruslar acımasızdı, çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu."

"İNGİLİZ VE ALMANLARLA GÖRÜŞTÜK"

"Sebastian Szymanski, birkaç yıldır sürekli ileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadar ki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu. İlk olarak Dinamo Moskova'da. Savaştan öncesini düşünürsek, bu çok iyi bir transferdi. Sebastian güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonunda Dinamo Moskova'nın patronları, Sebastian'a çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian, Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi işler çıkardı."

"F.BAHÇE ÇOK İYİ KADRO KURDU"

"Fenerbahçe, bu sezon çok iyi transferler yaptı. Tadic, Dzeko, Djiku, Becao, Fred... Bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri. Türkiye şampiyonluğuna gidiyorlar ve Sebastian, harika bireysel istatistikler ekliyor. Daha da önemlisi, takım savunması için çok çalışıyor. Her teknik direktör, takımı için çok çalışan ve aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir edecektir."