Spor

Sebastian Szymanski'nin menajerinden itiraf! ''Transferi Mourinho engelledi''

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için menajeri Mariusz Piekarski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Piekarski, oyuncusunun transferinin Jose Mourinho tarafından engellendiğini belirterek, 'Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu.' ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 14:02
Sebastian Szymanski'nin menajerinden itiraf! ''Transferi Mourinho engelledi''
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Kanal Sportowy'de katıldığı canlı yayında oyuncusunun transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞARISININ KURBANI OLDU"

Menajer, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun olası transferini Mourinho'nun engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten "Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak" sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu."

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Szymanski, 1 asist yaptı.

