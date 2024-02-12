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Spor

Sebastian Szymanski'nin performansı taraftarı üzdü

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin son haftalardaki formsuz oluşu taraftarda endişeye sebep oldu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'nin performansı taraftarı üzdü
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Fenerbahçe adına son haftaların etkisiz isimlerinden biri de Sebastian Szymanski idi.

Alanya karşısında teknik direktör İsmail Kartal tarafından yine 11'de sahaya sürülen yıldız oyuncudan beklenti de oldukça büyüktü. Ancak son haftalarda olduğu gibi başarılı oyuncunun performansı yine beklentilerin altına kalarak taraftarını üzdü.

Başarılı oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte çıktığı çıktığı son 5 lig karşılaşmasında gol katkısı yapamadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Syzmanski 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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