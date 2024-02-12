Sebastian Szymanski'nin performansı taraftarı üzdü

Fenerbahçe adına son haftaların etkisiz isimlerinden biri de Sebastian Szymanski idi.

Alanya karşısında teknik direktör İsmail Kartal tarafından yine 11'de sahaya sürülen yıldız oyuncudan beklenti de oldukça büyüktü. Ancak son haftalarda olduğu gibi başarılı oyuncunun performansı yine beklentilerin altına kalarak taraftarını üzdü.

Başarılı oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte çıktığı çıktığı son 5 lig karşılaşmasında gol katkısı yapamadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Syzmanski 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.