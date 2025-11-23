İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Performansı sebebiyle eleştirilen Polonyalı futbolcuya Avrupa'dan pek çok takım talip oldu. Sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin bonservis bedelini de belirledi.

23 Kasım 2025 Pazar 14:10
Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile ilgilenen kulüpler ortaya çıktı.

FRANKFURT İLGİLENİYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt, Szymanski ile ilgileniyor. Eintracht Frankfurt'un orta sahasını güçlendirmek ve oyununa daha fazla çeşitlilik katmak adına Polonyalı futbolcuyu ana hedef olarak belirlediği belirtildi.

ALMANYA'DAN DİĞER TALİPLERİ

Szymanski'ye Almanya'dan tek talibin Eintracht Frankfurt olmadığı ve Leipzig ile Köln'ün de 26 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan Fransız ekibi Lyon ile birlikte İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'den de Sebastian Szymanski'ye ilgi olduğu belirtildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı futbolcusu için en az 15 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

