Spor

Sebastian Szymanski'ye sürpriz talip

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Sebastian Szymanski'ye İspanya'dan talip çıktı.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'ye sürpriz talip
Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak güçlenen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılabilecek futbolcularla ilgili süreç devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan Sebastian Szymanski'ye son olarak İspanya'dan Real Betis talip oldu.

Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre, Real Betis'in Giovanni Lo Celso ile yollarını ayırması durumunda Arjantinli futbolcunun yerine Szymanski'yi transfer listesine aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TALEBİNİ NETLEŞTİRDİ

Haberde, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Daha düzenli forma şansı bulmak isteyen Szymanski'nin de ayrılığa olumlu yaklaştığı aktarıldı.

AMRABAT İLE YENİDEN BULUŞACAK

Öte yandan Rennes'in de Polonyalı futbolcuya ilgi gösterdiği, Szymanski'nin Real Betis'e transfer olması halinde ise Sofyan Amrabat ile yeniden aynı takımda yer alacağı kaydedildi. Betis, Amrabat'ı sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

BU SEZON SZYMANSKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Polonyalı oyuncu, 2023 yılında sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

