İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
Spor

Sebastien Ogier zirveyi bırakmadı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 6'ncı yarışını Sebastien Ogier kazandı. Kenya'da gerçekleştirilen yarışta Ogier, böylelikle hem son 6 rallide 4'üncü kez mutlu sona ulaştı hem de 5 kıtada 1'incilik elde etmiş oldu.

DHA27 Haziran 2021 Pazar 17:41 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 17:41
ABONE OL

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 6'ncı yarışının heyecanı Kenya'da yaşandı. 18 etap üzerinden koşulan ralliye Red Bull sporcusu Sebastien Ogier damga vurdu. Kenya Rallisi'ni toplamda 3 saat 18 dakika 11.3 saniyede tamamlayan Ogier, yarışın kazananı oldu. Kenya Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki 4'üncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 133 puana ulaşırken onu, 99 puanla Elfyn Evans takip ediyor.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 7'nci yarışı 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya'da gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.