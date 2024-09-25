Sebastien Pocognoli'den Mourinho övgüsü

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ta teknik direktör Sebastien Pocognoli, amaçlarının gol atmak olduğunu söyledi.

Union Saint-Gilloise'un geçen sene Fenerbahçe'yle UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maçları izlediğini ve sarı-lacivertlilerin bu sene Süper Lig'deki karşılaşmalarını da takip ettiğini söyleyen Pocognoli, "Şüphesiz ki yeni bir antrenörle çok değişen bir takım oldular. Geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Geçen seneki iki maç, atmosfer ve takım konusunda bize fikir verdi." ifadelerini kullandı.

"GENLERİMİZDE NE VARSA GÖSTERECEĞİZ"

Takım olarak geçen haftalara göre artık süreklilik sahibi olduklarını aktaran Pocognoli, şöyle konuştu: "Biz sadece maça odaklanıyoruz. Eksiklerimizi düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz. Amacımız gol atmak ve sonucu göreceğiz. Genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor, kendi oyunumuza bakacağız."

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir isimle karşılaşacak olmalarından dolayı olumlu anlamda heyecan duyduğunu da dile getiren Pocognoli, şunları kaydetti: "Jose Mourinho, tanıdığımız ve başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını göreceğiz."