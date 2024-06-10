Rekor maliyetli kadrosuna karşın geçen seneyi kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için anlaştığı Jose Mourinho'nun kadrosunu yıldızlarla donatmaya kararlı... Seçimi geride bırakan sarı lacivertlilerde artık tek gündem transfer.

Suudi basınına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi. İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe, Polonyalı Robert Lewandowski için de şartlarını zorluyor.