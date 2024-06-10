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Spor

Seçim bitti sıra transferde! Fenerbahçe'de ilk hedef Anderson Talisca

Fenerbahçe'de dün yapılan seçimin ardından Ali Koç yeniden başkan oldu. Sarı lacivertliler seçimin ardından yeniden transfere odaklandı ve ilk hedef Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca oldu. İşte detaylar...

Akşam10 Haziran 2024 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Seçim bitti sıra transferde! Fenerbahçe'de ilk hedef Anderson Talisca
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Rekor maliyetli kadrosuna karşın geçen seneyi kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için anlaştığı Jose Mourinho'nun kadrosunu yıldızlarla donatmaya kararlı... Seçimi geride bırakan sarı lacivertlilerde artık tek gündem transfer.

Suudi basınına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi. İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe, Polonyalı Robert Lewandowski için de şartlarını zorluyor.

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