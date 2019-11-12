Seçim kararı çıkmadı

GALATASARAY’DA Olağanüstü Kongre direkten döndü. Yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın mahkemeye yaptıkları itirazın sonuçlanmasının ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin seçime gideceği söylentileri ortaya atıldı. Dün saat 15.00’te acil olarak bir toplantı yapan Galatasaray Yönetim Kurulu’nun bu konuda bir karar alması bekleniyordu.

ZAMANI GELİNCE DÜŞÜNÜRÜZ

Ancak toplantıya girişte Başkan Mustafa Cengiz, seçim düşünmediklerini belirterek, “Gündemimizde erken seçim yok. Florya, Riva, Amatörler Yasası gibi çok daha önemli konularımız var. Zamanı geldiğinde seçim konusu düşünülebilir. Biz de bu göreve kazık çakmadık. Galatasaray’ın menfaatleri açısından erken seçim doğru değil, göreve devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Toplantıda hukukçuların da görüşleri masaya yatırıldı. “Devam eden 7 mahkeme var. Bunların biri sonuçlandı. Diğer 6 mahkemenin sonuçlanması en az 2 yıl sürer” diyen Cengiz, yönetim kurulu ile yaptığı görüşme sonucunda da oybirliğiyle yola devam kararı aldı. Galatasaray’ın patronu, ayrıca tüm yönetim kurulunun aynı görevler ile yola devam etmesini kararlaştırdı.