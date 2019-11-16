‘Seçim menfaatimize olmaz’

ASLAN’DA Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’ın, Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları dava ertelendi. İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nin davayı 21 Şubat 2020’ye bırakması sonrası Başkan Mustafa Cengiz, “Şu anda yapılacak bir seçimin Galataaray’ın menfaatine olmaz. Bizim Florya, Riva, amatörler yasası gibi önemli işlerimiz var. Yarın ne olacağını görürüz” değerlendirmesini yaptı. Bu arada avukatı Ömer Faruk Kırbayık, Mustafa Cengiz’in olası bir seçime girebileceğini söyledi.