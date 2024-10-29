Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin yankıları devam ediyor. Derbinin ardından özellikle hakem kararlarına yönelik iki taraftan da açıklamalar gelirken Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ta yapılan son başkanlık seçiminde adaylardan biri olan eski yönetici Adalı, yaptığı açıklamada, "Türk spor literatüründe, Süleyman Seba gibi büyük bir başkan tarafından söylenen "şerefli ikincilik" tabiri, varsa, bu sözün şerefli olan tarafı Beşiktaş, söyleniş sebebi ve şaibesi ise Galatasaray'dır." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"İnan değil sana kastım, cahille sohbeti kestim"

Ama son kez, bir bilmeze anlatır gibi anlatalım...

Beşiktaş bu ülkenin ilk ve en büyük spor kulübüdür. Bir spor kulübü kurup göğsünde o kulübün arması ve şanlı bayrağımızla mücadele etmek diye bir yol varsa, işte bu yolu diğerlerine açan kulüptür.

Beşiktaş Balkan Savaşı'nda şehitler vermiş, Kurtuluş Savaşı'nda Romanya, Kafkas ve Çanakkale cephelerinde, Anadolu birliklerinde vatanı için çarpışmış bir camiadır. Beşiktaş; Kurtuluş savaşı için Samsun'a çıkarken ailesini Akaretler'deki 76 numaralı eve yerleştirerek Beşiktaşlılara emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımıdır.

Beşiktaş bu ülkenin; Milli Takım'ı temsil etme hakkı kazanmış, armasında Türk Bayrağı taşıyan tek kulübüdür!

Tahterevalliler, salıncaklar lunaparkta olur. Beşiktaş lunaparklarda değil sahalardadır. Adı şeref kürsülerinde, istiklal madalyalarındadır.

Bugün Türk spor literatüründe, Süleyman Seba gibi büyük bir başkan tarafından söylenen "şerefli ikincilik" tabiri, varsa, bu sözün şerefli olan tarafı Beşiktaş, söyleniş sebebi ve şaibesi ise Galatasaray'dır. Beşiktaş'ın müzesinde, Beşiktaşlıların evinde, sansürlemek, fotoğraflardan, posterlerden çıkarmak zorunda kaldıkları efsaneleri yoktur. Beşiktaşlılar hala kahramanlarının isimlerini kendi çocuklarına verebilmektedir.

Selamınızı aldık, aleykümselam...

Bitirirken biraz da tarih konuşalım.

Atlar insanlık tarihindeki kadim uygarlıkların hepsinde, özellikle de bizim tarihimizde insanın en asil, en büyük yardımcısıdır.

Savaşlarda, cephelerde, er meydanlarında çarpışmamış olanların bunu bilmemesi normaldir.

At sırtında destanlar yazan yiğitlerin vatanı Anadolu'da, bir yerden başka bir yere TOFAŞ'la varmaya çalışanlar Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayamazlar!"