Sedat Ağçay: Ankaragücü'nü en ince kılcal damarlarına kadar bilirim

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Corendon Alanyaspor karşısında saha ve seyirci avantajımızı iyi kullandıklarını belirterek, "Ankaragücü camiası bugün bir bütünlük sağladı ve sonucunu da aldı" dedi.



Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağçay, zor bir maç olduğunu aktararak, "Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullandık. Ankaragücü camiası bugün bir bütünlük sağladı ve sonucunu da aldı. Haftaya deplasmanda da boş dönmeyeceğiz. Daha üst sıralara tırmanacağız." dedi.

Sakatlığı bulunan Kevin Malcuit'in 10 gün içinde takıma dönmesini beklediklerini aktaran Ağçay, göreve geleli 2 maç olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Futbolda uzun süreli vaat verilemez. 5 yıllık sözleşme yapıp 5 ayda ayrılanlar ya da 4 aylık gelip 5-6 yıl kalanlar var. Futbolun yarını olmaz. Başarılı oldukça devam edersiniz, bu bir gerçektir. 2 maçtır görevdeyim ama benim burada 6. senem. Kulübün en ince kılcal damarlarına kadar bilirim. Kaptanlık da yaptım bu takımda. Faydalı olabileceğime inanıyorum. Sözler ayrı, sahaya yansıtmak ayrı. Bugünkü takım bütünlüğü, arkadaşlık ruhu sahaya olumlu yansıdı. Ankaragücü böyle oldukça hak ettiği yerlere gelir."