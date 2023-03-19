İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sedat Ağçay: Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu
Spor

Sedat Ağçay: Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Mart 2023 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Sedat Ağçay: Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Sedat Ağçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ağçay, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekip karşısında zor bir karşılaşma olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

Zemin anlamında saha şartlarının da takımını biraz yorduğunu vurgulayan Ağçay, "Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu. Sivasspor bizden daha çok istedi bu maçı ve kazandı. Ankaragücü olarak artık bir hafta yenip, iki hafta yenilip, bir hafta berabere kalma sürecini atlatmamız lazım. Ankaragücü güçlü bir takım ve güçlü bir camia. Ayakta kalmasını bilen camialardan biri." dedi.

Ağçay, gelgitlerin olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Üzerimize düşen hatayı ve suçu alacağız, herkes de üzerine düşeni alacak ama bugün isteyenin aldığı bir maç oldu. Üzüldüğümüz ayrı bir nokta ise Ankara'dan buraya gelen taraftarlarımız var, mutlu dönmelerini isterdik ama bunu yaşatamadık onlara, bunun için de çok üzgünüz, onlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.