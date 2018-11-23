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Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı.

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Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... TRT Spor'un haberine göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı.

Sarı-Kırmızılı takımın koçu, dün flaş bir karar vererek istifa ettiğini duyurmuştu.

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