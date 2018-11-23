Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı.
Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... TRT Spor'un haberine göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu görevine devam etme kararı aldı.
Sarı-Kırmızılı takımın koçu, dün flaş bir karar vererek istifa ettiğini duyurmuştu.
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