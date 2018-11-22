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Sedat İncesu'nun istifasının ardından ortaya atılan iddia Galatasaray yönetimini karıştırdı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu'nun istifasının ardından 'Su Sporları' yapan sporcular hakkında ortaya atılan iddia sarı kırmızılı yönetimi karıştırdı.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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Galatasaray'da Başantrenör Sedat İncesu'nun istifa etmesi ve bu kararı alırken safettiği sözler bir anda camiayı ayağa kaldırdı. İncesu'nun 'Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa’ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya’dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum' ifadeleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, sarı kırmızılı taraftarların Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ı topa tuttukları görüldü.

EĞER FUTBOLUN BAŞINDA TERİM OLMASA...

Erkek Basketbol ve Voleybolda resmen dibi gören Galatasaray'da yaşanan krizlerin sonu gelmezken, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak hakkında ortaya atılan bir başka iddia akıllara durgunluk verdi. Su sporu branşlarındaki antrenörlere maddi anlamda hiçbir şekilde yardımcı olmayan yönetimin, bu branşlardaki hocalara 'Motorlara koyacak mazot paramız bile yok, antrenmanlarınızı karada yapın' dediği öğrenildi. Futbolda Fatih Terim'in görevde olması sebebiyle bir nebze rahat görünen Cengiz ve Albayrak, yapılacak transferler konusunda deneyimli teknik adamı küstürürken, olası Fatih Terim - yönetim krizinde camianın çok daha fazla yıpranacağı konuşuluyor.

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