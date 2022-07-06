İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2333
  • EURO
    17,5644
  • ALTIN
    975.066
  • BIST100
    2386.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sefa Yılmaz'dan Rizespor'a 2 yıllık imza
Spor

Sefa Yılmaz'dan Rizespor'a 2 yıllık imza

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Sefa Yılmaz'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Wolfsburg takımı altyapısında yetişen Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu ve Gençlerbirliği formaları da giydi.

Sefa geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 Spor Toto Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Avrupa Ligi maçında görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.