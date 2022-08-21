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Spor

Sefer Yılmaz: Hakem ihmalkarlığıyla puan kaybetmek üzüyor

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor'a 1-0 yenilen Altay'da teknik direktör Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 21:31 - Güncelleme:
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Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, uzatma dakikalarında kaybettikleri Pendikspor maçı sonrası iyi mücadele ettiklerini değinirken, "Buradan puanla ayrılmayı hak etmiştik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altay, konuk olduğu Pendikspor'a uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı. Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor'a pozisyona izin vermediklerini aktararak, "Hızlı hücumlarla pozisyona girdik. Hakem 7 dakika uzatma vermişti. Golü akan oyunda yesek hakeme bir şey diyemem ama taç olduğunda 7 dakika uzatma bitmişti, maçı normalde bitirmesi lazımdı. İtiraz edilirken sahaya yedek kulübesinden futbolcu ya da teknik heyet girerse kart görür, sanırım o yüzden kart gördük. Hakemler işlerine gelince kuralına uyduruyorlar. Genç kardeşlerimizin bu sıcakta mücadelelerinden sonra puanla ayrılmayı hak etmiştik. Zor bir sezon geçiriyoruz, transfer yasağımız var. Bunlarla uğraşırken hakem ihmalkarlığıyla puan kaybetmek üzüyor." ifadelerini kullandı.

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