Seferovic yolun sonuna geldi! Yönetimin kararı...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadorsuna katmıştı.

Cimbom, sezona iddialı bir başlangıç yaparken, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Haris Seferovic isim gibi isimlere imza attırarak adeta şov yapmışt

Icardi'nin gelişiyle beraber Seferovic'in forma bulma şansı bir hayli zorlaşmıştı.

İsviçreli golcü, kaçırdığı pozisyonlar sonrası Okan Buruk tarafından yedeğe çekilmişti.

Mutsuz olduğu bilinen Haris Seferovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Icardi'nin de performans yükselişiyle beraber, Seferovic ile yol ayrımına gelindi.

KARAR YÖNETİMİN

Sarı kırmızılı yönetim, Haris Seferovic ile yola devam etmeme kararı aldı.

Bununla beraber, Seferovic'in de gitmek istediği kaydedildi.