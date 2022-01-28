Şefik Abalı Göztepe'den ayrıldı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:59

Aktuğ Sönmez, yaptığı açıklamada, Şefik Abalı'nın Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu olduğunu hatırlattı.

Kendisini sezon başında bedelsiz olarak kulübe kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiraladıklarını aktaran Sönmez, "Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.