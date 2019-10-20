Şehitler ölmez, vatan bölünmez
Eryaman Stadı’nı dolduran taraftarlar, bu sloganı atarken, Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. “İmalat-ı Harbiye’den Beri Hepimiz Mehmet’iz” pankartı dikkat çekti.
- Star Spor
ANKARAGÜCÜ taraftarı, Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan önce komando marşı çalınırken, Eryaman Stadı’nı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e destek verdi. Taraftarlar, “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. Ayrıca maraton tribününde yer alan Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasından dev Türk bayrağı ve “İmalat-ı Harbiye’den Beri Hepimiz Mehmet’iz” yazılı pankart açtı. Bazı taraftarlar, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.
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