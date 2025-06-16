Sekapark'ta başpehlivan Orhan Okulu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 güreşçi katıldı.

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu, başpehlivan ünvanını elde etti. Orhan Okulu, ayrıca Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin de sahibi oldu.

Orhan Okulu'nun kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.