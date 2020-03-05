İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0815
  • EURO
    6,7914
  • ALTIN
    321.818
  • BIST100
    112812
Spor

Sekidika ve Linnes tribüne!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi kural gereği tribüne yollayacağı iki yabancıyı belirledi. Lemina'nın iyileşmesi ve Belhanda'nın cezasının bitmesiyle beraber takımdan kesilecek isimler de netleşti.

05 Mart 2020 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:08

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın iyileşmesi ve Younes Belhanda'nın da cezasını tamamlamasıyla, 14 yabancının tamamı oynayabilecek duruma geldi.

Ancak statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda ancak 12 yabancı bulundurabileceği için diğer ikisinin de tribüne gitme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu nedenle "Hangi yabancılar tribüne çıkacak?" sorusu gündeme oturdu.

Skorer'de yer alan habere göre bu konuda ilk tercihin Sekidika olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru'nun formu ayrıca Ömer, Adem, Belhanda ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin de kanatta alternatif olması, teknik direktör Fatih Terim'in karar vermesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle Jesse Sekidika bundan sonraki süreçte diğer yabancılarda sorun olmadığı sürece maç kadrolarına zor girecek gibi görünüyor.

LINNES İSTENEN DÜZEYDE DÖNÜŞ SAĞLAYAMADI

Galatasaray'da 14 yabancının sorunsuz olduğu ortamda Sekidika ile beraber diğer zayıf halka ise Martin Linnes görülüyor. Bunda Norveçli oyuncunun istenen düzeyde dönüş yapamaması ile beraber Saracchi ile Mariano'nun formunun da etkili olduğu belirtiliyor. Yine iki bek için Ömer ve Şener'in alternatif olarak görülmesi de, teknik kadronun kararında belirleyici olacak.

(Takvim)

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli
Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

Rus uzmandan çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden daha önemli

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.