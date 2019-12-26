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Spor

Sekidika’da Fener’e çalım

Galatasaray, ezeli rakibinin de peşinde olduğu Eskişehirsporlu oyuncu ile anlaştı. Sekidika devre arası kampına katılacak ve ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Star Spor26.12.2019  23:57 - Güncelleme: 26.12.2019  23:57

CİM-BOM, ocak ayı yaklaşırken, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere... Galatasaray’ın, TFF 1. Lig’de yer alan Eskişehirspor ile yollarını ayırma kararı alan Jesse Sekidika ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcu kulübü ile maaş ödemesi konusunda anlaşmazlığa düşmüş ve bir haftalık bir izin alarak ülkesine gitmişti.

G.Saray’ın Fener’in de gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı ve kulübü ile olan problemi çözmesini beklediği ifade edildi. Alacaklarına karşılık bonservisini bedavaya almaya çalışan Sekidika, Es-Es ile anlaşırsa, transfere engel kalmayacak.

Bu oyuncuyu Fenerbahçe’nin elinden kapan Galatasaray bir problem olmazsa, devre arası hazırlık kampında Sekidika’ya imzayı attıracak. Sekidika bu sezon ilk yarıda Eskişehirspor formasıyla 16 karşılaşmada görev yaparken, rakip filelere 8 gol gönderdi, ayrıca 2 de asiste imzasını attı.

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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