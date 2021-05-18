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Spor

Sekidika'dan Konyaspor'a veda

Konyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Jesse Sekidika, sezonun sona ermesiyle yeşil beyazlı kulübe veda etti.

DHA18 Mayıs 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:33
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Galatasaray'dan sezonun ikinci yarısı kiralık olarak İttifak Holding Konyaspor'a gelen Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika, İnstagram hesabından yeşil-beyazlı taraftara veda etti. Sekidika, vedasında, 'Yarım sezonluk süreçte bana inanan, formayı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım'' mesajını paylaştı.

Süper Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'a Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Jesse Sekidika, İnstagram hesabından yeşil-beyazlı takımla yollarını ayırdığını duyurdu. Konyaspor'da lisans süresi 31 Mayıs'ta sona erecek olan ve sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray'a dönecek Nijeryalı kanat oyuncusu, instagram hesabından yaptığı açıklamada Konyaspor camiasını unutmayacağını vurguladı.

Jesse Sekidika, paylaştığı Konyasporlu formasıyla şu ifadelere yer verdi:

'Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarım sezonluk süreçte bana inanan, formayı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım.'

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