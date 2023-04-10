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Spor

Selahattin Baki: 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Selahattin Baki: 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki; Fatih Karagümrük galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler ilk yarısını geride kapattığı maçı 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Selahattin Baki açıklamasında; "Bizim en uzak tribünden görebildiğimiz penaltıyı ne hakem görebildi, ne de VAR... Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok. Lale Orta ve MHK'ya sesleniyorum, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber." dedi.

"3. KEZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDI"

Baki; "Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu akşam herkesin gözü önünde, bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı." sözlerini sarfetti.

GALATASARAY'A "PROGRAM" SORUSU

Yönetim Kurulu Üyesi açıklamasında; "Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim. Ellerinde kayıt varsa Türk futbolu için açıklasınlar da görelim. Bence hiçbir şey açıklamayacaklar." Hakem katletse de takımımız, iki turnuvada da sonuna kadar gidecek büyük bir takım refleksi gösterdi ve bu sayede geri döndük." dedi.

ZANİOLO'NUN TEKLİFİ HAKKINDA

Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo'ya yaptığı teklifi açıklaması hakkında Baki; "Bazen menajerlerin, bazen de kulüp yetkililerinin teklif artırmak için belge gönderdiği oluyor. Bizim elimizde de var. Ancak bunları büyük bir zafermiş gibi göstermek, büyük bir raconsuzluk bana göre."

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