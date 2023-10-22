Selahattin Baki 4-2 kazanılan Hatayspor maçı sonrası konuştu. Baki, "17'de 17 yapan takımımızı tebrik ediyorum. Özlem duyduğumuz Kadıköy atmosferi geri geliyor. Bundan son derece mutluyuz." dedi.

"YALANCI VE SAHTEKAR"

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor."

"KARŞIMIZA ÇIKMADILAR"

"Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar."

"LALE ORTA OLAYI VAHİM İDDİA"



"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR"



"Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar."

"BAZI ALGILAR VAR"



"Devam ediyorum. Bazı algıları var. Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Yahu arkadaşlar! Hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

"KENDİSİ BENİ ARADI"



"Transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı, Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United Kulübü'nü hem Fred'i arayarak işi bozmaya çalıştı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp 'Ne olur bu isimleri ver bana' dedi. İsimleri verdim, 'Tanıyor musun' dedim, 'Tanıyorum' dedi. 'Ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi, 'Ben 11 yıldır transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' cevabını verdim. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum."

"SAÇMASAPAN BİR İDDİA"



"Geçen sezon her salı günü yönetime geldikten sonra 'Türk futbolun koruyucusu, adalet bekçisi' olarak geldi kendisi. Türk futbolunun paydaşlarını koruyacağını, kanatları altına alacağını söyledi. Her salı günü GSTV, tüm hakkı yenenlerin hakkının nasıl yendiğine dair program yapacaklardı. Onu da yapmadılar. Kendilerine hatırlattık. Kulüpler Birliği'nin sıcak bakmadığını söylediler. Saçmasapan bir iddia. Kulüpler Birliği'nin o taraklarda bezi yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da buna inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor. Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar gerilmeye başlıyor."

"BU KADAR SAHTEKARCA ALGI..."



"Hepiniz şahitsiniz. Fenerbahçe yöneticileri ve Fenerbahçe başkanının, bazı gazetecilerle girift ilişkiler içerisinde olduğu, ısmarlama haberler yaptıracak kadar bizi aşağılayacak iddialar attı ortaya. Daha çok yeni, bir TV kanalında program sunucusu 'Fenerbahçeli hiçbir yönetici beni aramadı ama sayın Erden Timur beni defalarca aradı, defalarca mesaj attı' diye demeci var. Gerçekten artık bu kadar yalan, bu kadar sahtekarca algılar Fenerbahçe aleyhine! Bizi öfkelendirecek noktaya geldi. Biz gerçekten alıştık artık ama kamuoyunda bu trene binenleri uyarmak istiyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Koç Holding çalışanı hanımefendinin CV'sinin değiştirilmesiyle bana göre son derece trajikomik olaydır. Söyledikleri hiçbir şeyin doğruluk payı yoktur. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki TFF'ye başvuruyoruz, Etik Kurulu'na başvuruyoruz. Bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye başvuru yapıyor. Kendine güvenen adamın hareketidir bu. Teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır!"