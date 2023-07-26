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Spor

Selahattin Baki: Florya'nın kalbinden alırız

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 5-0 kazanılan Zimbru karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Ezeli rakibi hakkında da konuşan Selahattin Baki, 'Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymanski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz.' dedi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:58 - Güncelleme:
Selahattin Baki: Florya'nın kalbinden alırız
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"Bugün izlediğimiz oyun bizi yeni sezon öncesi 4-5 kat fazla umutlandırdı. Dzeko ve Kent gibi isimleri kampa yetiştirdik. Dinamik bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Yüzde 80 kadroyu tamamladık diyebilirim."

"Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti."

"TRANSFER ÇALIMI GÖRMEK İSTEYEN BAKSIN"

"Biz bazıları gibi resmi yazışmaları deşifre etmeyiz. Transfer çalımı görmek isteyen sadece bizim dönemimizdeki Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Joao Pedro ve son olarak Szymanski transferlerine baksın. Florya'da yatan bir aslan vardı hatırlarsanız. İrfan Can bizi istiyor diyordu o dönemki hocaları. Bir gecede gittik aldık."

"FLORYA'NIN KALBİNDEN ALIRIZ"

"Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz."

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Birkaç gün içinde bitirmek istediğimiz bazı isimler var, bakacağız. 3 ya da 4 transfer yapmayı hedefliyoruz."

  • Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki
  • Zimbru karşılaşması
  • açıklamalar

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