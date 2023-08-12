Selahattin Baki: Fred'i 4-5 kere yanımızdayken aradılar

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı futbolcu Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GİDER ALIRIZ DEMİŞTİK"

Fred ile beraber havalimanına gelen ve açıklamalarda bulunan Baki, "Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu." dedi.

"4-5 KERE ARADILAR"

Fred'i rakiplerinin de istediğini söyleyen Baki, "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var, algıların aksine, biz taraftarımıza her zaman doğruları söylüyoruz. Biz şu gün masadan kalktık diyorsak, aksini ispatlayacak delil ispat yoktur. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. Yok 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, hem kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada tanıdıklar, dostlarımız var. Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hepsini söylüyorum. Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." ifadelerini kullandı.