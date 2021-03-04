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Spor

Selahattin Baki: Şehitlerimiz var futbol konuşmak istemiyorum, zamanı gelince cevabını vereceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 23:54
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Helikopter kazası sonucu maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam futbol konuşmak istemiyorum. Şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve sonrasındaki demeçlerle ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin zamanı gelince cevabını vereceğiz. Keza bugünle ilgili de maç esnasında ve maçtan sonra olaylar var. Ama dediğim gibi ulusumuzun başı sağ olsun. Askerlerimizin mekanları cennet olsun." diye konuştu.

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