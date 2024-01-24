Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı, takım sakinliğini korumayı başardı, hocamız da öyle... Anamızın ak sütü kadar helal bir galibiyet aldık. Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili Baki, "Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik." ifadelerini kullandı.

"OLAĞAN AKIŞA AYKIRI"

Selahattin Baki, "Bunun, bu şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi bu pozisyondan 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrar gösterdi. Canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi bu. VAR çağırmıyor ayrı, maalesef yayıncı kuruluş olay soğuduktan sonra pozisyonu tekrar gösteriyor. Biz bu algılarla savaşmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Dimdik ayakta durduklarını söyleyen Selahattin Baki, "Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Kırılgan bir Fenerbahçe bekleyenler, çok beklerler." dedi.

DENİZ TÜRÜÇ SÖZLERİ

Selahattin Baki, Deniz Türüç'le ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir."

"Haftalar azaldıkça gerginlik artıyor. Psikolojik savaştan bahsediliyor. Açıklamalar oluyor. Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Sayın Başkan 3-4 kez konuştu, Erden Bey açıklamalar yaptı." sorusuyla ilgili Selahattin Baki şu açıklamaları yaptı: "Biz şimdi Samsunspor maçında 2 puan kaybettik, onlar kazandı. Birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bütün bunlara gerek kalmasa, psikolojik savaşlara. Çok kaale almıyorum. Onlar biliyorsunuz, öne geçtikleri veya öne geçecek gibi olduklarında algılara başlarlar. Öne geçince dostluk, kardeşlik, itidal..."

"Samsunspor maçından sonra camianın açıklama beklentisi vardı. Sessizliğinizin özel bir sebebi var mı?" sorusuna Baki, "Özel bir sebebi yok. Bence her maçtan sonra çıkıp konuşacak halimiz yok. Şahsi fikrim..." açıklamasını yaptı.