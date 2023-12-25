Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Hodri Meydan YouTube Kanalı'nda açıklamalarda bulundu.

"MANİPÜLASYONA DUR DEMEK İSTEDİK"

"Ne söyleyebiliriz ki? Dünkü maçta yaşananları izleyip, son derece centilmence ve tansiyonu düşük bir ortamdan herkes el sıkışıp ayrıldıktan sonra, Galatasaraylı yöneticilerin yaptığı manipülasyona dur demek istedik."

"BİR CAMİA GELENEĞİ OLMUŞ"

"Ülkenin böyle kritik dönemlerinde biz camia refleksi olarak maçlardan sonra pek konuşmayız. Spor bakanımızın bile sorumluluk üstlendiği bu dönemde, yalan olduğu görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden manipülasyon yapmak gerçekten inanılmaz. Algı konusunda gerçekten onları tebrik ediyorum. Yöneticiler değişiyor, tavır değişmiyor. Bu algılar bir camia geleneği olmuş."

"ONLARA YAKIŞAN DAVRANIŞ BU"

"Djiku ile Icardi arasındaki pozisyona bakalım. Hiçbir alakası yok yaptıkları açıklama ile gerçeklerin. Video analizleri net bir şekilde gösteriyor; Djiku'nun sağ eli, Icardi'ye hiçbir şekilde gelmiyor ama 'sağ kroşe' gibi ifadeler kullanarak ortalığı çıkmaza sokmaya çalışıyorlar ama onlara yakışan bir davranış bu."

"İLK MAÇ KADIKÖY'DE OLUNCA BÖYLE YAPIYORLAR"

"Ne zaman fikstürde ilk maç Kadıköy'de olsa futbolun birleştici gücü, medeniyet gibi söylemler yaparlar. Şimdi Kadıköy derbisini olaysız bir şekilde atlattılar. Sonraki derbi yurt dışında, kupada eşleşmezsek bir sonraki derbi onların sahasında. Bu şekilde istediklerini aldılar, şimdi resmen savaş ilanı yapıyorlar. Bunlara artık kimse inanmıyor."

"HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE YALAN SÖYLEDİLER"

"Bu kadar herkesin gözü önünde yalan söyleyenler, kapalı kapılar arkasında neler yaparlar ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"2. HAFTA KONUŞMADILAR MI?"

"Biz konuşmuyoruz falan diyorlar. Daha 2. hafta hakemler hakkında konuşmadınız mı? Bunlarda bir huy var; lehlerine bir hata olursa 'aman hakem konuşmayalım, dostluk, kardeşlik', hoşlarına gitmeyen bir pozisyon olduğu zaman en üst perdeden bağırmalar çağırmalar başlıyor."

"TEMİZLİK POSTERLERDE YAPILMIŞ"

"Olmamışı olmuş gibi göstermek, Türkiye'ye yıllar önce bir grup tarafından yaşatılan bir şeydi. Görüyoruz ki temizlik sadece posterlerden yapılmış. Zihniyet aynı şekilde devam ediyor."

"BİZ YABANCI HAKEM İSTEDİK"

"Suudi Arabistan'da önemli bir derbiye çıkacağız. Biz yabancı hakem başvurusunda bulunduk. Bu derbi, dünya çapında bir derbi. Belki de ilk defa yabancıların ilgisini çekebilecek bir duruma geldi. Biz o maçı, ülkemizdeki saçmalıklardan uzak bir şekilde oynamak için yabancı hakem istedik. Verile verile Abdulkadir Bitigen verildi. Arda Kardeşler atamasından rahatsızdık, Abdulkadir Bitigen'den 100 bin kez daha rahatsızız. Sadece Rize maçında VAR hakemi olması yeter, Diagne'nin attığı skandal golü kimse unutmamıştır. Gerçekten artık sabrımız taşıyor."

"BİZ SADECE CEVAP VERDİK"

"Bizim açıklamamız bir cevap açıklamasıydı. İkinci açıklamalarını gören sanki biz kendi kendimize bir açıklama yapmışız gibi söylemlerde bulunuyorlar. Açıklamayı yapan sen, görüntü paylaşan sen..."

"ERDEN TİMUR YÜZÜNDEN..."

"Bunların apayrı paralel dünyada bir kafa yapıları var. Biz yönetime geldiğimizde ceketlerimizi ilikleyerek 'yeniden dostluk' demiştik. Bizi bu hale getirdikleri için utansınlar. Kitaba ortadan giren başkanvekilleri yüzünden işler bu hale geldi özellikle. Ağzından çıkan kelimelerin hepsi tehditvari, savaş, baş veririz, boyun eğmeyiz, ligi bitirtmeyiz. Bir de çıkıp diyor ki; 'Ben 14 aylık yöneticiyim bir hata yaptım, 100 defa özür diledim'. Herkes hata yapabilir ama 14 ay içinde ağzından çıkan her kelime bir mafya filmi repliği gibiyse ya sen bilerek ortalığı geriyorsun ya da senin sinir sistemin bu pozisyonda olmayı kaldırmıyor."

"TAKIM ONLARA ENGEL OLUYOR"

"Fenerbahçe yıllardır ciddi bir yapıyla mücadele ediyor. Başkanımızın kimliğinden mütevellit 3-5 katına çıktı bu saldırılar. Sezon başından bu yana bizi yarıştan kopartmaya çalışıyorlar. Takımın müthiş performansı buna engel oluyor."

FRED'İN KIRMIZI KARTI

"Bu şartlarda ağzımızı açmadan çıktık derbiye, devlet büyüklerimizin arabuluculuk yaptığı dönemden geçiyoruz. Bu ortamdan herkes rahatsız. Biz elimizden geleni yaptık ama gel de anlat işte..."

"TAKIMA NAZAR DEĞMESİN"

"Nazar değmesin ama bu seneki kadromuzun camia bilinci var. Aldıkları parayı, giydikleri formayı hak etmeye çalışıyorlar. İsmail hocamızın etrafında birleşmiş durumdalar. Bizim son yıllarda kırılgan bir yapımız var ama Dzeko, Tadic, İrfan Can, Fred gibi liderlik gösteren oyuncularımız ve hocamızın kırılmaya izin vermemesi sebebiyle geldiğimiz noktada hem ligde hem Avrupa'da lider durumdayız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başkandan futbol şubesindeki her isme herkes çalışıyor. İsmail hoca ile devamlı iletişim halindeyiz. Hocamız 1-2 transfer isterse herkesin haberi olur. Biz sessiz ve derinden bu işleri götürmeye çalışıyoruz."