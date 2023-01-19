Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları:

"PIRIL PIRIL YÜRÜMEK ÖNEMLİ"

"Rakiplerimizden çok daha erken sezonu açtık. Dünya Kupası'na kadar olan bölümde camiamızın ve herkesin takdir ettiği coşkulu oyunla ciddi sayıda gol atarak zirvede kalmayı başardık. Bunu niye anlatıyorum? En iyi günlerimizde, en gollü galibiyetlerimizde başkanımız da ben de dedim. 'Bu tür erken form tutan takımlar mutlaka iniş yapar, sonra yeniden form tutarlar.' dedik. Hiçbir çatlağa izin vermeden, kol kola girerek pırıl pırıl bu takımla yürümek önemli."

"SUNİ GÜNDEMLERE TAKILMASINLAR"

"Düşüş dönemi yaşadık. Giresun maçında bir kaza yaşadık. İki büyük rakibimize maç verdik. Antalya ve Gaziantep deplasmanlarıyla birlikte çıkışımız yeniden başladı. Camiamız suni gündemlerin peşine takılmasın"

"KİMSEYLE BİR SORUN YOK"

"Hocamızı ve takımımızı yıpratak durumlardan kaçınsınlar. Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok. Gayet olumlu gidiyor. İddia edilen bu senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Yakında kamuoyuna açıklarız işleri bitirince."

"BAZI RAKİP YÖNETİCİLER VAR..."

"Bazı rakip yöneticiler var. Uzun süredir ortada görünmüyorlar. Kendilerini ilgilendirmeyen maçlarda bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor ve demeç veriyorlar. Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili bir demeç verdi kendisi. Bu eleştirisi 5 saniye sonra çürüdü. Uzatma dakikalarının da yarısı oynanmadı. Türk futbolunda 'ofsaytımsı' diye bir skandal çıktı. Onda bile ağzını açmadılar. Uzatma dakikalarıyla ilgili konuşuyorlar. Kendi camialarının haklarını savunsunlar."

"SOL BEK VE STOPER İSTEDİ"

"Hocamız sadece 1 stoper ve 1 sol bek istedi. Ancak, yabancı sınırı var. U21 limitine uygun birini bulursak değerlendireceğiz. Bizler buraya kendi PR'ımız için gelmedik, Fenerbahçe'ye hizmet için geldik. Konuştuğumuz futbolcular var. İsimlerini saklı tutuyoruz. Olursa olur."

ABOUBAKAR İÇİN AÇIKLAMA

"Aboubakar konusu gerçekten olacak iş değil. Ne 1 kere konuştuk, ne nabız yokladık, ne menajerini aradık, ne yazılı, ne 1 whatsapp mesajı. Hele ki Suudi Arabistan'dan birine talip olursak alırız. Oradaki kontaklarımızı biliyorsunuz. Anaokulu değil burası. Rakibimiz incinmesin falan. Dikkat edeceğimiz olay şu olabilir, rakip sonuna gelir, kontak kurmayız. Suni gündem bu. Başkanımızı ve yönetimimizi aciz göstermek isteyen bir güruh var. Bir oyuncuya talipsek kulübüyle, menajeriyle, kendisiyle masaya otururuz. Şartlarımızı kabul ediyorsa alır getiririz. Lütfen taraftar bu suni gündemin peşine takılmasın."

"FORVET İHTİYACIMIZ YOK"

"Antalyaspor cephesi, Haji Wright için açıklama mı yapmış? Bizim forvet ihtiyacımız yok. Kadro ortada. 5 tane forvetimiz var."