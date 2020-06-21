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Spor

Selçuk Erdoğan, Bursaspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 14:09 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:09
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Bursaspor’da Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü’ne mağlup olan Bursaspor’da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu mağlubiyetin ardından Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yolların ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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