Selçuk İnan'a erken jübile
Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan G.Saray Kaptanı Selçuk İnan, G.Birliği mücadelesi sonrasında sezonun geri kalanında forma şansı bulamayacak.
Fatih Terim’in Selçuk’a çok sinirlendiği ve kupa maçlarında bile şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.
(Akşam)
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