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Spor

Selçuk İnan’dan veda kararı

Galatasaray’da Göztepe yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda jübilesini yapacağı kaydedildi.

Star Spor24.12.2019  00:29 - Güncelleme: 24.12.2019  00:29

Cim-Bom’da Selçuk İnan depremi... Sarı-Kırmızılılar’da Göztepe deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kalan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonunda aktif futbol hayatına nokta koyma kararı aldı. Sezon başında biten sözleşmesi 1 yıllığına uzatılırken kazandığı 2 milyon 950 bin euro artı maç başı 25 bin euroyu 4 milyon TL’ye indirerek takımda kalan tecrübeli yıldız, gelen tepkilerden yıldı. Galatasaray forması altında 9. sezonunu geçiren Selçuk, sezon sonunda jübile yapacak. Başka bir takıma gitmek istemeyen İnan, Sarı-Kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4’er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası olmak üzere 13 kupa sevinci yaşamıştı.

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