Selçuk İnan'la bir yıl daha devam kararı
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha yola devam edilmesi planlanıyor.
Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.
EREN VE SİNAN ELEŞTİRİSİ
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sevincini yaşarken, kupa töreni ve kutlamalara Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş'ün katılmaması eleştiri aldı.
Derdiyok'un ilk yarı Başakşehir maçındaki golü ile Sinan'ın Göztepe mücadelesinde galibiyeti getiren golü çok kritikti.
(Türkiye)
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