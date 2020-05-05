Selçuk Şahin'den İnönü itirafı!

DHA 05 Mayıs 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:37

Bursaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin, kariyeri boyunca karşılaştığı önemli anlardan bahsederken 2009-10 sezonunda Galatasaray'a 36 metreden attığı golün inanılmaz bir an olduğunu söyledi. Selçuk Şahin, Galatasaray'ın bu sezonki Fenerbahçe galibiyeti için ise "20 yılda bir olur ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım" açıklaması da yaptı.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Bursaspor'da devam eden Selçuk Şahin'in Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

'EŞİM BELKİ DAHA YETENEKLİ'

İzmir'de evimizde zaman geçiriyoruz. Eşim de futbolu seviyor, biraz hareketli. Dün de beni traş etti. Yetenekli bir eşim var. Birinin traş etmesi lazım, ben o konuda şanslıyım. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takım arkadaşım gibi, antrenman yapabiliyoruz. Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor. Bayan futbolu maalesef ileride değil Türkiye'de ama baya yetenekli kendisi. İzmir'de havalar da iyiye gidiyor, keyifli geçiyor zaman. Ama tabii dışarı çıkmayı, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi özledik.

'TAM 17 YIL GEÇMİŞ'

Benim adıma başarılı bir futbol kariyeri oldu. 39 yaş, normalde genç bir yaş ama futbol için yaşlı tabii. İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye, olabildiğince kendimi zorlamaya çalışıyorum. Az önce 2003'teki 2-2 biten Brezilya maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi.

KEŞKE 2003TEKİ AKLIM...

O Konfederasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Bir sürü şey yaşadığım bir kariyer. Şu anda da çok önemli bir camiada kaptanlık yaparak futbol kariyerimi sürdürüyorum. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum. Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım.

'MAALESEF İYİ YÖNETİLMEMİŞ'

Şu an Bursaspor'da başarılı gidiyoruz. 3 puanımız silindi, o olmasa daha iyi bir yerdeydik. Maalesef önceki yönetim çok kötü yönetmiş. Bu tarz zorlukları göze alarak geldim. İnanıyoruz ki Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak. Çıktıktan sonra da birkaç yıl içinde o eski güçlü Bursaspor'u oluşturma hedefindeyiz.

'ANCA 20 YILDA BİR OLUR'

Fenerbahçe kendi evinde derbi maçları çok farklı oynayan bir takım. Orada derbi kaybetmek anca böyle 20 yılda bir olur. Mutlaka olacaktı tabii, futbolun doğasında var bu. Ama keşke olmasaydı, daha uzun sürseydi. Ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım.

'KİMSE KARŞILAŞMAK İSTEMEZ'

Aziz Yıldırım gerçekten kulübe çok şey kattı ve önemli bir isim. Zaman zaman babacandır oyuncuları sever ama işler kötü gittiğinde çok ters yönleri vardır kimse karşılaşmak istemez kendisiyle. Çok soyunma odası anılarını anlatmam orası bizim yatak odamızdır ama şunu diyebilirim işler kötü gittiğinde ve tesislere geldiğinde futbolcular başkanla karşılaşmamak için odalarından çıkmazdı ama işler yolunda giderken inanılmaz güzel babacan bir insandır. Başkanımızın bize ders verdiği çok anımız var ama çok açıklamak istemiyorum (gülerek)

'ALEX İLE SON KONUŞMAMIZDA...'

Alex'in ayrılışı hepimizi üzmüştü tabii, kötü bir ayrılık olmuştu. Kendisiyle en son görüştüğümde teknik direktörlük için lisans almaya çalıştığını söylemişti. Umarım yeni seçeceği kariyerinde başarılı olur.

'GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL İNANILMAZ BİR ANDI'

2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... Leo Franco'nun hatası da yok değil tabii. Hatalar da futbolun bir parçası. Bizim için de güzel bir an oldu.

Futbolu bırakma düşüncesi var tabii. Bir yıl daha oynamak, sonra da önüme bakmak istiyorum. Bursaspor'da bırakmak isterim.

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF BİR ŞEREFTİR'

Futbolculuk kariyerim bittikten sonra hayatımı devam ettirmem gerekiyor tabii. Şu anda teknik direktörlük düşünüyorum. Fenerbahçe'den bir teklif gelirse bizim için şereftir. Seve seve kabul ederiz. Futbolculuktan sonra da teknik direktörlük adına Fenerbahçe'de başlamak bir keyif olur. Maalesef olumsuz giden bir tablo var. Fenerbahçe camiasına sahip çıkan, yakından tanıyan biri Fenerbahçe'nin başına geçerse çok iyi olur. O anlamda da çalışmalar var benim bildiğim kadarıyla.

'21 NUMARANIN NEDENİ...'

21 numarayı neden giydiğim soruluyor. Diyarbakırlı mısın diyorlar, hayır Tunceli'yim. Zidane'ın üzerinde 21 numara vardı. İstanbulspor'a giderken de 21 yaşındaydım. Hem bu yüzden, hem de Zidane için bu numarayı aldım. Bana da şans getirdiğini düşündüm. Uğurlu geldiğine inandığım için 21'e hep devam ettim.

SELÇUK ŞAHİN İLE KISA SORU-CEVAPLAR

-Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaçırdığı Trabzonspor maçını mı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Chelsea maçını mı kazanmak isterdin?

Chelsea maçını tercih ederdim. Çünkü Fenerbahçe'nin kariyeri zaten şampiyonluklarla dolu.

-Diego Ribas mı Batalla mı?

Batalla, Bursaspor efsanesi. Fenerbahçe için Alex neyse Bursaspor için de Batalla odur.

-Aykut Kocaman mı Zico mu?

Zico'yu çok severim ama Aykut Kocaman.

-İnönü mü, Ali Sami Yen mi ?

-İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu. Taraftarlar sahaya çok yakındı, göz göze geliyorduk. Orada maç oynamaktan çok keyif alıyordum, futbol taraftarlarla güzel. İnönü'nün atmosferi çok güzeldi.

-En zorlayan futbolcular ?

Ronaldinho çok kıvrak, esnek bir futbolcuydu. Kalitesini tartışmaya bile gerek yok zaten. O çok zorlamıştı beni. Trabzonspor'da da bir dönem Alanzinho vardı. Ufak, kıvrak bir futbolcuydu. O tip oyunculara karşı oynamak zor oluyordu, sevmiyordum.