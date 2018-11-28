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Seleznov Galatasaray'a değil Başakşehir'e gidiyor

Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Seleznov Başakşehir'e imza atacak.

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Süper Lig'de fırtına gibi esen ve liderliği kimseye kaptırmayan Başakşehir transferde de hızlı gidiyor. Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avca'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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