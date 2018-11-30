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Seleznov Galatasaray'a gelmek için bütün yolları deniyor

Akhisarspor'da ismi Galatasaray ile anılan ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Yehven Seleznyov U-21 takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da, Bursaspor maçı öncesi Başkan Hüseyin Eryüksel'in de izlediği antrenmanda takım arkadaşı Josue'ye küfür eden Yevhen Seleznyov süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından U-21 takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabında U-21 takımıyla çıktığı antrenmana ait bir video paylaşan Seleznyov yaptığı açıklamasında; “Bugün bir çocuk gibi hissettim. Bir çocuk gibi, ne önemi var, ne kadar önemli değil. Önemli olan sadece oyun oynamak ve futboldan zevk almak” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Cihat Arslan da Seleznyov hakkında, "Aslında takımımızda uzun süredir forma giyen iyi bir oyuncu. İşine karşı profesyonel bir tavrı yok. Yeni takımında ona başarılar dilerim" sözlerini kullanmıştı.

Menajerliğini Ahmet Bulut'un aldığı Ukraynalı golcünün, Galatasaray forması giymek istediğini açık şekilde birçok ortamda dile getirdiği ve Fatih Terim ile sarı kırmızılı yönetimden gelecek haberi beklediği öğrenildi.

33 yaşındaki Selezynov'un sözleşme süresi olarak da 1.5 yıllık kontratı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

(Futbol Arena)

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