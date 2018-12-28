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Seleznov haftaya Galatasaray'a imza atacak

Galatasaray’da forma giymek için Akhisar’da kadro dışı kalmayı göze alan Seleznyov, Malaga’da görev yapan eski hocasını Cim Bom için geri çevirdi. Ukraynalı'nın önümüzdeki hafta Aslan'a resmi imzayı atacağı öne sürüldü.

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ALAN İLE OYNAYACAK

■ UZUN süredir Galatasaray ile adı anılan ve Yevgen Seleznyov, Cim Bom'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar’a transfer olmak için Akhisarspor ile olan sözleşmesini uzatmayan ve sonunda Manisa ekibinde kadro dışı bırakılan Seleznyov'un, Cim Bom için gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı. Ukrayna basını, 33 yaşındaki golcünün, Galatasaray’a gitmek için her şeyi göze aldığını belirterek, Ukraynalı yıldızın 2019’un ilk günlerinde imzayı atacağını iddia etti. Gazete, Seleznyov'un Alan ile beraber forma giyeceğini yazdı.

BAŞ EDEMEZLER!

■ CENK Gönen’in forma giydiği Malaga’nın Ukraynalı golcü için büyük uğraş verdiğini bildiren İspanyol Marca gazetesi de Seleznyov’u ikna etmek için teknik direktör Juan Muniz’in bizzat devreye girdiğini aktardı. Muniz, Ukrayna’da Dnipro takımında yardımcı antrenörlük yaptığı dönem öğrencisi olan golcü oyuncu ile direkt olarak bağlantıya geçti. Seleznyov ise Cim Bom’da forma giymek için teklifi reddetti. Gazete, Malaga’nın Galatasaray gibi büyük bir kulüple baş edemeyeceği yorumunda da bulundu.

(Gunes)

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