Seleznyov Ukrayna'ya geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 5 hafta sonunda 2 puanla son sırada kalan Akhisarspor, ardından yaptığı atakla devreyi düşme hattının kıl payıyla üzerinde tamamladı.

Akhisarspor'da 25 Kasım'da oynanan Bursaspor maçı öncesinde antrenmanda takım arkadaşı Josue'yle kavga ettiği ve kötü performansı gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp gözden çıkarılan golcü Seleznyov, ülkesi Ukrayna'ya döndü.

Kulüp arayan yıldız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Geçen sezon attığı gollerle Akhisar'ı taşıyan, bu sezon geçmişi aratan Seleznyov'un adı Galatasaray, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Malaga'yla anılıyor. Akhisar, takımdan ayrılacak isimleri de önümüzdeki günlerde açıklayacak.