İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Selim Ay: ''Fenerbahçe'yi 9 kişi yenmek kolay değil''
Spor

Selim Ay: ''Fenerbahçe'yi 9 kişi yenmek kolay değil''

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da Selim Ay'dan açıklamalar geldi.

14 Mart 2020 Cumartesi 22:39 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:39
ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da Selim Ay maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Selim Ay açıklamasında, "Çok fazla söylenecek söz yok, çok mutluyuz. Haftalardır söylüyorum, biz iyi bir takımız ama sonuca yansıtamıyoruz. Zor bir maçtı, rakiplerimiz de galip geldi. Her maçı yenme parolasıyla çıkıyoruz. Yenilmiyoruz da berabere kalıyoruz ama çok sevinemiyorduk. Bu galibiyet seyircilerimize armağan olsun, onlara karşı mahcubuz. Bu girdaptan birlik ve beraberlikle çıkacağız. Fenerbahçe'ye karşı 9 kişi, taraftarsız galip gelmek kolay değil. Bu galibiyet inşallah yükselişin işareti olacak. 3-4 yıldır birlikteyiz ve yeni gelenler de hemen oyuna uyum sağlıyor. Takım olarak durunca kolay kolay gol yemiyoruz. 9 kişi yendik, çok mutluyuz" dedi.

Mutsuzlar Sokağı'nın mutlu sakinleri

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak
Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak

Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak

Asla unutmayacağız
Asla unutmayacağız

Asla unutmayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.