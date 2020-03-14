Selim Ay: ''Fenerbahçe'yi 9 kişi yenmek kolay değil''

14 Mart 2020 Cumartesi 22:39 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:39

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da Selim Ay maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Selim Ay açıklamasında, "Çok fazla söylenecek söz yok, çok mutluyuz. Haftalardır söylüyorum, biz iyi bir takımız ama sonuca yansıtamıyoruz. Zor bir maçtı, rakiplerimiz de galip geldi. Her maçı yenme parolasıyla çıkıyoruz. Yenilmiyoruz da berabere kalıyoruz ama çok sevinemiyorduk. Bu galibiyet seyircilerimize armağan olsun, onlara karşı mahcubuz. Bu girdaptan birlik ve beraberlikle çıkacağız. Fenerbahçe'ye karşı 9 kişi, taraftarsız galip gelmek kolay değil. Bu galibiyet inşallah yükselişin işareti olacak. 3-4 yıldır birlikteyiz ve yeni gelenler de hemen oyuna uyum sağlıyor. Takım olarak durunca kolay kolay gol yemiyoruz. 9 kişi yendik, çok mutluyuz" dedi.